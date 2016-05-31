Akdeniz’de facianın bilançosu; 5 ayda 2 bin 510 mülteci hayatını kaybetti!

Yaz mevsiminin gelmesiyle Akdeniz'i geçip Avrupa'ya ulaşmaya çalışan mülteci ve göçmenlerin sayısı arttı. Ancak kapasitesinin çok üzerinde yolcuyla Akdeniz'i geçmeye çalışan teknelerden üçü geçen hafta battı. 700'den fazla mülteci ve göçmen kayboldu. 2016 yılının ilk beş ayında 2 bin 510 kişi denizde hayatını kaybetti.

Aljazeera’de yer alan habere göre, Akdeniz tarihin en büyük göçmen facialarından birine geçen hafta tanık oldu. Kapasitesinin çok üzerinde yolcuyla uzun ve tehlikeli deniz yolculuğuna çıkan 3 ayrı mülteci teknesi battı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) sözcülerinden William Spindler, geçen çarşamba günü batan teknede en az 100, perşembe günü yaşanan faciada da 550 kişinin kaybolduğu bilgisini verirken, cuma günü de 45 kişinin cesedinin İtalyan donanması tarafından denizden çıkarıldığını hatırlattı.

Spindler, “Çarşamba gününden itibaren 3 ayrı botta en az 700 kişinin öldüğünden endişe ediyoruz” dedi.

Türkiye ile AB arasındaki anlaşma sonrası Ege'den Avrupa'ya geçişler azalsa da Afrika ülkelerindeki karışıklıklar nedeniyle evlerini terkeden mülteciler İtalya üzerinden Avrupa'ya geçmeye devam ediyor.

UNHCR verilerine göre 2016'nın ilk 5 ayında 200 binden fazla mülteci ve göçmen AB ülkelerine ulaştı.

Bu tehlikeli yolculukda 2 bin 510 kişi hayatını kaybetti ya da denizde kayboldu. Geçen yıl Akdeniz ve Ege'de 3 bin 771 mülteci ve göçmen ölmüştü.