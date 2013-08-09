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Ekonomi

Akdeniz'de enerji ittifakı; Yunanistan, G. Kıbrıs ve İsrail'den işbirliğine onay

Ortak projeler arasında üç ülkeyi deniz altından birbirine bağlayacak elektrik kablosu döşenmesine dayanan EuroAsia Interconnector projesi de yer alıyor

09 Ağustos 2013 12:30

Lefkoşa’da bir araya gelen Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan enerji bakanları üç ülke arasında enerji alanında işbirliğini geliştirme amaçlı bir mutabakat zaptına imza attılar. Belge, ileride özellikle Avrupa Birliği platformunda Güney Kıbrıs için önemli artılar yaratma potansiyeli taşıması açısından önem taşıyor.

Doğu Akdeniz’de doğalgaz kaynağı bulduktan sonra Avrupa enerji sahnesinde daha etkin bir rol oynamak isteyen ve “enerji ittifakı” arayışını hızlandıran Güney Kıbrıs, bu bağlamda önemli bir kazanım elde etti.

Güven Özalp’in Milliyet’teki haberine göre, Güney Kıbrıs Enerji Bakanı Lakkotrypis, Yunanistan Enerji Bakanı Yannis Maniatis ve İsrail Enerji Bakanı Silvan Shalom arasında imzalanan belgede enerji arzının güvenliğini artırma amaçlı ortak projelerden duyulan memnuniyet dile getiriliyor. Ortak projeler arasında üç ülkeyi deniz altından birbirine bağlayacak elektrik kablosu döşenmesine dayanan EuroAsia Interconnector projesi de yer alıyor.

 

Türkiye için önemli...

 

Rum Kesimi’nin kurmayı öngördüğü doğalgaz sıvılaştırma terminali konusunda işbirliği arayışlarını yoğunlaştırdığı, Yunanistan’ın Avrupa pazarına yönelik doğalgaz ihracatında rol kapmaya çalıştığı, Türkiye’yle arası hâlâ düzelmeyen İsrail’in de bölgede farklı ortak arayışına girdiği bir dönemde imzalanan belge, üç ülke arasındaki hem siyasi hem de ekonomik yakınlaşmanın önemli bir adımı olarak değerlendirilebilir.

Özellikle İsrail ve Rum Kesimi arasındaki ilişkilerin daha önce hiç ulaşmadığı seviyelere ulaşmasının, kısa ve orta vadede dün imzalanan belgeyi, İsrail’in doğalgazını Rum Kesimi üzerinden ihraç etmeye yeşil ışık yakması gibi daha kapsamlı adımların izleme ihtimalinin bulunmasının Ankara’nın politikalarını olumsuz yönde etkileyebilir.

 

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