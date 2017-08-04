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Dünya
Deutsche Welle

Akdeniz'de bu yıl 2 bin 400 sığınmacı öldü

Akdeniz'de bu yılın başından beri 2 bin 397 sığınmacı yaşamını yitirdi.

04 Ağustos 2017 16:03

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Cenevre'de yaptığı açıklamada, bu yılın başından beri Akdeniz'de yaşamını yitiren sığınmacılar hakkında bilgi verdi. Açıklamada sadece Akdeniz'de bu yılın başından beri 2 bin 397 göçmenin yaşamını yitirdiği vurgulandı. Dünya genelinde şu ana dek yaşamını yitiren sığınmacıların sayısı ise 3 bin 408.

Uluslararası Göç Örgütü göçmenlerin en çok İtalya açıklarında yaşamını yitirdiğine dikkat çekti. 30 Temmuz 2017 tarihine dek İtalya açıklarında yaşamını yitiren göçmenlerin sayısı 2 bin 221. İspanya açıklarında ölenlerin sayısı 120, Türkiye ve Yunanistan arasında Ege Denizi'nde ölenlerin sayısı ise 45.

İstatistiklere göre göçmenlerin büyük çoğunluğu güvenli olmayan bot ya da teknelerle Avrupa'ya yolculuklarında boğularak yaşamını yitiriyor. Uluslararası Göç Örgütü sığınmacılar açısından en tehlikeli yerin Akdeniz olduğuna dikkat çekti.

Bu yılın başından beri ülkelerini terkederek Avrupa'da herhangi bir limana ulaşabilen sığınmacıların sayısı 114 bin 287. Bu sığınmacıların 94 bin 802'si İtalya'ya ulaştı. Uluslararası Göç Dairesi geçen yıl Akdeniz üzerinden İtalya'ya gelenlerin sayısını 363 bin 401 olarak açıklamıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

KNA/HT/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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