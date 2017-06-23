Akdeniz'de boğulan mültecilerin sayısı 2 bini aştı

Uluslararası Göç Örgütü'nün Cuma günü açıkladığı verilere göre, bu yılın ilk 6 ayında Akdeniz üzerinden Avrupa'ya kaçmaya çalışan 2 bin 108 kişiden 2 bin 11'i ana kaçış rotası Libya-İtalya hattında boğularak öldü.

Bu yılki rakamlarla birlikte Akdeniz'de umut yolculuğu esnasında hayatını kaybedenlerin sayısı dördüncü kez üst üste 2 bini aşmış oldu.

Örgüt geçen yılın aynı döneminde Akdeniz'de hayatını kaybeden mültecilerin sayısının 2 bin 911 olarak vermişti.

Açıklanan rapora göre, dünya genelinde bu yılın başından itibaren en az 2 bin 848 kişi kaçış yolunda hayatını kaybetti. Bu yılın ilk 6 ayında deniz yolu üzerinden kaçmaya çalışan 84 bin kişi ise Avrupa'ya ulaşabildi.

Bu kişilerden İtalya'ya yaklaşık 72 bin, Yunanistan 8 bin 363, İspanya'ya da 3 bin 314 mülteci ayak bastı.

Akdeniz'i aşabilen mültecilerin sayısı azaldı

Geçen yıl Avrupa'ya deniz yoluyla ulaşan mülteci sayısı daha fazlaydı. Haziran ayına kadar yaklaşık 216 bin kişi Avrupa'ya ulaştı. Yunanistan'a ulaşan mültecilerin büyük çoğunluğunu Suriye'den gelenler oluşturuyor. İtalya'daki mültecilerin çoğuysa Nijerya, Eritre, Gine'den gelen Afrika kökenli.

Rapora konu olan kayıplara ait bilgiler hayatta kalmayı başarmış görgü tanıklarının ifadelerine dayanıyor. Denizde hayatını kaybedenlerin çoğu insan kaçakçılarının küçük botlara haddinden fazla insanı bindirmesi sonucu yaşanıyor. Son olarak Akdeniz'de meydana gelen kazalarda 200’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Uluslararası yardım kuruluşları Akdeniz'deki gerçek kayıpların sayısının şu an belirtilenden çok daha fazla olduğu konusunda uyarıyor. Zira yetkililere göre, kazalarda her kayıp vakasına ulaşmış olma ihtimali düşük.

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DW/dpa/MK/GA