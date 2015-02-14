Akdeniz'de 700 göçmen kurtarıldı

İtalyan sahil güvenlik ekipleri, Akdeniz'de Libya açıklarında yedi ayrı botta bulunan yaklaşık 700 göçmen kurtardı.

Libya'dan geçen hafta yola çıkan dört bottan üçünün olumsuz deniz koşullarında alabora olmasıyla 300’ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği göçmen faciasının ardından bölgede hava ve deniz şartlarının düzelmesiyle Libya’dan İtalya’ya doğru yeni göçmen teknelerinin yola çıktığı bildirildi.

İtalya Sahil Güvenliği'nin, Afrika’dan Avrupa’ya geçen insan kaçakçılarının sık kullandığı sularda göçmenleri taşıyan yedi ayrı bot tespit ettiği bildirildi. Sahil güvenlik ekiplerinin operasyonuyla bu teknelerdeki 700 kişinin kurtarıldığı, büyük kısmının Sicilya adasına, 100 kadarının ise Lampedusa adasına götürüldükleri belirtildi.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, 700 kişinin kurtulmasına karşın yine de hayatını kaybedenlerin olabileceği ifade edildi.

İtalya’dan insan kaçakçısına 30 yıl hapis

Öte yandan, İtalya’nın Afrika’ya en yakın kara parçası Lampedusa adasının birkaç mil açığında 3 Ekim 2013’te meydana gelen ve 366 kişinin yaşamını yitirdiği olayın planlayıcısına 30 yıl ağır hapis cezası verildi.

Agrigento Ceza Mahkemesi’nde görülen ve dün sonuçlanan davada, felaketle sonuçlanan umuda yolculuğun organizatörlerinden biri olmakla suçlanan Somalili insan kaçakçısı 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ekim 2013’te yaşanan faciada, 518 göçmeni taşıyan tekne, Lampedusa adasının birkaç mil açığında batmış olayda kadın ve çocukların da bulunduğu 366 göçmen yaşamını yitirmişti.