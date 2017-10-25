Akdeniz'de 2017 bilançosu: 2 bin 800 ölüm

Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) verilerine göre 2017 yılının başından bu yana Akdeniz üzerinden Avrupa'ya yaklaşık 150 bin sığınmacı ulaştı. Bu rakamla bir önceki yıla oranla düşüş kaydedildiği belirtildi.

Uluslararası Göç Örgütü tarafından salı günü Cenevre'de yapılan açıklamada 2016 Ocak ayından 22 Ekim 2016 tarihine kadar Akdeniz rotası üzerinden yaklaşık 325 bin sığınmacının Avrupa'ya ulaştığı bilgisi verildi.

Rakamlardaki düşüşe gerekçe olarak sığınmacıların Yunanistan üzerinden Avrupa'nın kuzeyindeki ülkelere geçtikleri Balkan rotasının kapatılması gösterildi.

Açıklanan verilere göre 2017 yılı başından bu yana Akdeniz üzerinden ölümcül yolculuğu göze alan her dört sığınmacıdan üçü İtalya kıyıları üzerinden Avrupa'ya ulaştı.

Uluslararası Göç Örgütü'nün açıklamasında sığınmacıların İtalya dışında Yunanistan, Kıbrıs ve İspanya kıyılarına ulaştıklarını belirtti. İtalya'ya 2017 yılında ulaşabilen sığınmacıların ağırlıklı olarak Nijerya, Gine, Bangladeş, Fildişi Sahili, Mali, Eritre, Gambiya, Senegal ve Sudan'dan geldikleri paylaşıldı.

Umuda yolculuğu bitiremeyenler

Tehlikeli Akdeniz rotası üzerinden yılın başından bu yana Avrupa'ya geçmeye çalışan sığınmacıların en az 2 bin 800'ünün yolculuğu tamamlayamadığı ve hayatlarını kaybettikleri belirtildi.

Sığınmacıların büyük bölümünün boğulduklarını belirten Uluslararası Göç Örgütü sayıların çok daha yüksek olabileceğine dikkat çekti. Sığınmacıların Avrupa'ya geçmeye çalıştığı plastik botların Akdeniz üzerinden bir yolculuğa uygun olmadığı belirtildi.

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