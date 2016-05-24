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Dünya
Deutsche Welle

Akdeniz’de 2 bin sığınmacı kurtarıldı

Libya’dan AB’ye ulaşmaya çalışan 2 bin sığınmacı denizde kurtarıldı. Ege ve Balkan rotasının kapanmasıyla Akdeniz rotasında yoğunluğun artması bekleniyor.

24 Mayıs 2016 11:47

Libya'dan AB'ye köhne teknelerle gitmeye çalışan
yaklaşık 2 bin sığınmacı pazartesi günü savaş gemileri ve
yardım kuruluşları tarafından kurtarıldı.
İtalyan sahil güvenliğinden yapılan açıklamada, iki İtalyan savaş gemisinin yaklaşık beş yüz, yardım kuruluşu
Sınır Tanımayan Doktorlar'a ait iki geminin 788 ve bir İrlanda savaş gemisinin de 100'ü aşkın sığınmacıyı
kurtardığını bildirdi.
AB ülkelerine gitmek isteyen sığınmacıların büyük bölümü kısa süre öncesine kadar Ege Denizi üzerinden
Yunanistan'a ve oradan Balkan rotasını kullanarak Almanya gibi Batı
Avrupa ülkelerine ulaşmaya
çalışıyordu. Balkan rotasının Mart ayı başında kapatılması ve AB ile Türkiye arasında varılan mutabakatın
ardından Kuzey Afrika-Akdeniz-İtalya rotasında yoğunluğun yeniden artması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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