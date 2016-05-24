Akdeniz’de 2 bin sığınmacı kurtarıldı

Libya'dan AB'ye köhne teknelerle gitmeye çalışan

yaklaşık 2 bin sığınmacı pazartesi günü savaş gemileri ve

yardım kuruluşları tarafından kurtarıldı.

İtalyan sahil güvenliğinden yapılan açıklamada, iki İtalyan savaş gemisinin yaklaşık beş yüz, yardım kuruluşu

Sınır Tanımayan Doktorlar'a ait iki geminin 788 ve bir İrlanda savaş gemisinin de 100'ü aşkın sığınmacıyı

kurtardığını bildirdi.

AB ülkelerine gitmek isteyen sığınmacıların büyük bölümü kısa süre öncesine kadar Ege Denizi üzerinden

Yunanistan'a ve oradan Balkan rotasını kullanarak Almanya gibi Batı

Avrupa ülkelerine ulaşmaya

çalışıyordu. Balkan rotasının Mart ayı başında kapatılması ve AB ile Türkiye arasında varılan mutabakatın

ardından Kuzey Afrika-Akdeniz-İtalya rotasında yoğunluğun yeniden artması bekleniyor.

