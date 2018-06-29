Akdeniz'de 100 göçmeni taşıyan bot battı

Libya’nın başkenti Trablus’un doğusunda yaklaşık 100 göçmeni taşıyan bot battı. Çok sayıdan göçmenin boğulmuş olabileceği belirtilen faciada, 14 kişi kurtarıldı.

14 göçmeni denizden kurtarmayı başardıklarını söyleyen Gassim teknede kaç göçmenin bulunduğu konusunda kesin rakam veremedi ancak uluslararası haber ajanslarına bilgi veren sahil güvenlik yaklaşık 100 göçmenin denizde kaybolduğunu aktardı.

Teknedeki göçmenlerin milliyetleri de netleşmedi. Göçmenlerin nereye ulaşmaya çalıştıkları ya da nereden denize açıldığı da henüz belirlenmedi.

Libya, Avrupa'ya denizden ulaşmaya çalışmaya çalışan göçmenlerin başlıca yola çıkış noktası. Ancak genellikle insan kaçakçıları tarafından sağlanan botlar sıklıkla batıyor ya da bozuluyor.

Giderek daha fazla sayıda göçmen AB destekli Libya sahil güvenliği tarafından engelleniyor ve Libya'ya geri götürülüyordu.

2014'ten beri 650 binden fazla göçmen Libya'dan yola çıkıp Akdeniz'i geçti. Geçen temmuzdan bu yana ise özellikle İtalya'nın da baskısıyla Libya'daki kaçakçılara yapılan operasyonlar nedeniyle göçmen trafiğinde düşüş yaşandı.

İtalya İçişleri Bakanlığı'na göre bu sene Libya'dan 11.400 göçmen İtalya'ya ulaştı.