Akdeniz Üniversitesi’nde yolsuzluk operasyonu; 75 kişi gözaltına alındı

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah erken saatlerde Akdeniz Üniversitesi çalışanlarına yönelik operasyon düzenledi.

Üniversitede 2013 yılındaki soruşturmalarla ilgili 'yolsuzluk' operasyonunda, 20'si kadın 75 üniversite çalışanı gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Bülent Tatoğlu’nun haberine göre, 2013 yılındaki yolsuzluk olaylarında oluşan kamu zararının, 3 milyon TL'yi bulduğu iddia edildi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca birkaç yıldır yürütülmekte olan bazı soruşturmalar kapsamında, 31 Mayıs 2016 Salı günü erken saatlerde Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından bazı çalışanlarımızın evlerinde arama yapılmış ve ifadelerine başvurulmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüşlerdir. Konu rektörlüğümüzce yakından takip edilmekte olup, ilgili makamlardan tarafımıza bilgi verilmesi durumunda konu ile ilgili bilgi paylaşımı yapılacaktır."