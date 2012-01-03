Akdeniz Üniversitesi'nde 'Uludere' arbedesi

T24 -

Birbirlerine taş atılar









Nizamiye önünde polis barikatı





Kampüsteki yemekhaneye yürüyerek açıklama yapmak isteyen grubun önü, özel güvenlik elamanları tarafından kesildi.Radikal gazetesinde yer alan haber göre; çevik Kuvvet görevlilerinin yaklaşık 100 metre geriden takip ettiği yürüyüşe, özel güvenlik görevlileri izin vermeyince, grup oturma eylemi başlattı. Yaklaşık 2 saat süren oturma eylemi sırasında gruptakiler ’Katil devlet’, ’Şırnak halkı yalnız değildir’, ’Kürdistan halkı hesap soracak’ sloganlarını attı.Öğrencilerin oturma eylemi devam ederken sağ görüşlü olduğu belirtilen 100 kadar öğrenci, yolun karşı tarafında toplanarak ’Okulda PKK istemiyoruz’, ’Kahrolsun PKK’ sloganları atmaya başladı.Karşılıklı sözlü atışmaların ardından her iki gruptakiler birbirlerine taş atmaya başladı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Polisin araya girmesiyle kısa sürede saldırılar son bulurken, olaylarda iki öğrenci hafif şekilde yaralandı.Sağ görüşlü öğrenciler arbedenin ardından Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı okudu. Grup daha sonra sloganlar atarak olay yerinden uzaklaştı. Diğer gruptaki öğrenciler ise bir süre daha yürüdükten sonra basın açıklaması yaparak, üniversitenin çıkış kapısına kadar yürüdü.Üniversitenin çıkış kapısından sonra kaldırımda yürümeye devam eden grup, çevre yolundan başlattıkları yürüyüşü, Jandarma Komutanlığı’nın bulunduğu binanın önünde sonlandırdı. Grubun jandarma nizamiyesi önüne kadar gelmesinden önce barikat kuran polisler, grup dağılıncaya kadar jandarmanın önündeki nöbetlerini sürdürdü.