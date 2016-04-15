Akdeniz Üniversitesi'nde öğretim görevlisi 'FETÖ/PDY' operasyonunda tutuklandı

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nihat Kanbur, ‘FETÖ/PYD’ operasyonunda tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Bülent Tatoğulları’nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, derslerde örgütün propagandasını yaptığı ve öğrencileri isyana teşvik ettiği iddiası üzerine Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nihat Kanbur hakkında soruşturma başlattı. Dün Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nihat Kanbur'u gözaltına alan ekipler, fakültedeki odasında da arama yaptı. Aramada, bazı evrak ve hard disklere el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Yrd. Doç. Dr. Kanbur, 'terör örgütü üyesi olmak ve propagandasını yapmak' iddiasıyla tutuklandı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'nün konuyla ilgili yazılı açıklamasında, "Milli güvenliği tehdit eden örgüt ve yapılarla irtibatlı kamu çalışanları hakkında Başbakanlık Genelgesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli işlemlere ivedi başlanılacaktır. Rektörlüğümüz konu üzerinde hassasiyetle durmaktadır" denildi.