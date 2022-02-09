Akdeniz Üniversitesi'nde Barış Bildirisi'ne imza atan akademisyenleri ihraç eden rektöre meslekten men cezası

Türk Tabipler Birliği (TTB), Akdeniz Üniversitesi'nde Barış Bildirisi'ne imza attıkları gerekçesiyle ihraç edilen akademisyenlerin şikayet doğrultusunda dönemin rektörü Mustafa Ünal hakkında 30 gün süreyle meslekten cezası verdi.

TTB, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Barış Bildirisi'ne imza atan akademisyenlerin ihraç sürecinde dönemin dekanı olan Oğuz Dicle'ye uyarı, soruşturma komisyonunda bulunan rektör yardımcısı Hale Ören'e ise meslekten men cezası vermişti. TTB'den benzer bir karar bu kez Akdeniz Üniversitesi'nde geldi. Akdeniz Üniversitesi'nden 8 akademisyen “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriye imza attıkları gerekçesiyle 2016 yılında 677 sayılı KHK ile ihraç edildi. Gazete Duvar'ın haberine göre, ihraç edilen akademisyenlerin şikâyeti üzerine Antalya Tabip Odası, dönemin Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal hakkında, TTB Disiplin Yönetmeliği'nin 5'inci Maddesi (t) bendine göre 30 gün süreyle meslekten men cezası verdi. Kararın TTB Yüksek Onur Kurulu'na gideceği öğrenildi.

Yüksek Onur Kurulu'nun bu kararı onaylayacağını düşünülüyor.