Akdeniz Üniversitesi karıştı

Akdeniz Üniversitesi Kampüsü’nde yürüyüş yapan öğrencilerle özel güvenlik görevlileri arasında çıkan olaylarda, bir güvenlik görevlisi hafif yaralandı.

Doğan Haber Ajansı'ndaki habere göre, Akdeniz Üniversitesi Olbia Çarşı’da toplanan bir grup öğrenci, üniversitede çeşitli eylemlere katıldıkları gerekçesiyle yüzlerce öğrenci hakkında soruşturma başlatılmasını protesto etti. Sloganlar eşliğinde rektörlük binasına yürüyüşe geçen öğrenciler, özel güvenlik görevlileriyle karşılaşınca arbede yaşandı. Bir güvenlik görevlisi ayağından hafif şekilde yaralanırken, bir görevli de süs havuzuna düştü. Her iki taraftan gelen itidal çağrıları olayların büyümesini önledi.

'Katılmadıkları eylemler için soruşturma başlatıldı'

Ardından yeniden yürüyüşe geçen öğrenciler, Çevik Kuvvet’in bulunduğu barikata kadar geldi. Kendilerine "Akdeniz Üniversitesi Öğrencileri" adını veren topluluk adına yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Akdeniz Üniversitesi’nde çeşitli eylemlere katıldıkları gerekçesiyle yüzlerce öğrenci hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmalar, öğrencilerin anayasal demokratik hakları olan basın açıklamasına katılmak, protesto yürüyüşü gerçekleştirmek gibi gerekçelerle başlatıldı. Bazı öğrenciler hakkında ise katılmadığı eylemlerden dahi soruşturma başlatıldı. Biz ülkemizin gerçeklerinin farkındayız ve buna bağlı olarak ne AKP iktidarı hakkında ne de üniversitemiz yönetimi hakkında gerçekleştirdikleri yolsuzluklar ve işledikleri diğer suçlar hakkında adli soruşturmalar başlatılmayacağını biliyoruz. Bu hırsızlardan hesap soracak olan bu ülkenin emekçi halkları ve gençliğidir. Hukukun ve usule uygun olmadan başlatılan bu soruşturmaların bir an önce geri çekilmesini talep ediyoruz. Ayrıca şunu da belirtmek isteriz ki açılan bu soruşturmalar bizi meşru haklarımız için mücadelemizden ve katillerden, hırsızlardan hesap sormaktan alıkoymayacaktır."

Grup, açıklamanın ardından olay yerinden ayrıldı.