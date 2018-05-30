Akdeniz ülkeleri Akdeniz Diyeti'ni bıraktı, çocuklarda obezite başladı

İSTANBUL, (DHA) Dünya Sağlık Örgütü\'nün geçtiğimiz hafta Viyana\'da düzenlenen Avrupa Obezite Kongresi\'nde açıkladığı yeni bir araştırma sonucuna göre Akdeniz Diyeti uygulanan ülkelerde çocukluk çağı obezitesi artışta.

\"ÇOCUKLARIN YÜZDE 17\'Sİ OBEZ\"

Kardiyovasküler ve metabolizma sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğu bilinen Akdeniz Diyeti uygulayan Kıbrıs, Yunanistan, İtalya, Malta, San Marino ve İspanya\'da her 5 erkek çocuğundan birinin obez olduğu tespit edildi. Kız çocuklarında oranın daha düşük olduğu belirlenirken, Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi\'nin verilerine göre kız ve erkek çocuklarının yüzde 17\'sinin obez olduğu belirlendi.

\"HER 10 ÇOCUKTAN 1\'İNİ ETKİLİYOR\"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Bulaşıcı Olmayan Hastalıkları Kontrol ve Önleme Avrupa Ofisi başkanı Dr. Joao Breda \"Obezite her 10 çocuktan 1 ya da 2\'sini etkiliyor. Bu sorun Avrupa ülkelerinde çok daha ciddi. Bu durumun, geleneksel Akdeniz Diyeti\'nin kaybedilmesi ve şekerli, enerji veren yiyeceklerin daha fazla kullanılarak, eskisinden daha düşük fiziksel aktivite yapmalarının sonucu olduğuna inanıyoruz\" dedi.

DSÖ\'nün 2018 raporuna göre Akdeniz Diyeti yüksek sebze içerikli, zeytinyağı, balık ve kanatlı kümes hayvanları içeren bir tür beslenme şekli. Bunun yanı sıra daha az miktarda süt ürünleri, kırmızı et, şeker içeriyor ve alkol olarak az miktarda şarap tüketimi içeriyor.

Verilere göre Güney Avrupa ülkelerinde çocukluk obezitesi, Danimarka, İrlanda ve Norveç gibi Kuzey Avrupa ülkelerine göre daha yüksek oranda görülüyor. Norveç\'te kız ve erkek çocuklarında obezite oranı yüzde 5 ile yüzde 9 arasında bir oranda değişiyor.

Joe Breda geleneksel Akdeniz Diyeti\'nin, Akdeniz ülkelerinde artık eskisi gibi uygulanmadığını belirtti ve şunları söyledi: \"Bu ülkelerde beslenme konusundaki yanlıştan dönülmek için güçlü girişimler var. Umuyoruz ki bu geleneksel beslenme şekli yeniden kullanılmaya başlanacak.\"



