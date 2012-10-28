Akdeniz oyunlarına ilk başvuru Libya'dan

Mersin'de yapılacak olan 17. Akdeniz Oyunları'na katılım için ilk başvuru Libya'dan geldi. Bu anlamda, 32 spor branşında binlerce sporcuya ve Akdeniz havzasındaki dostluğa katkı sağlaması amaçlanan 17. Akdeniz Oyunları'na katılımını resmi olarak bildiren ilk ülke Libya oldu.

Libya Milli Olimpiyat Komitesi,17. Akdeniz Oyunları Genel Koordinatörlüğü'ne bildirdiği ön katılım formunda artistik cimnastik, badminton, yelken, su topu ve su kayağı branşları dışında kalan 27 spor dalında oyunlara katılacağını duyurdu.



Libya'nın oyunlardaki performansı



İtalya'nın Pescara kentinde 2009 yılında gerçekleştirilen, 16. Akdeniz Oyunları'nda atletizm yarışlarında 400 metre erkekler kategorisinde altın madalya kazanmayı başaran Libya, farklı branşlarda ise 6 bronz madalya daha alarak oyunları 7 madalya ile bitirmişti.

Bugüne kadar katıldığı Akdeniz Oyunları'nda 2 altın, 1 gümüş ve 12 bronz madalya alan Libya, genel sıralamada 21. sırada yer alıyor.



Mersin-Trablus rekabeti



2007 yılında İtalya'nın Pescara kentinde gerçekleştirilen 2013 Akdeniz Oyunları'nın seçmelerinde Mersin, Pescara ve Yunanistan'ın Volos kenti yarışmıştı.

Yarıştan galip olarak ayrılan Yunanistan'ın 2010 yılında yaşadığı ekonomik kriz sebebiyle söz konusu organizasyonu yapamayacağını duyurması üzerine, daha önceki adaylardan Mersin ile İspanya'nın Tarragona ve Libya'nın Trablus şehirleri internet üzerinden oylamaya katılmıştı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mektupla devlet garantisi vermesi üzerine, oyunların Mersin'de yapılmasına oy birliğiyle karar verilmişti.