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Spor

Akdeniz Oyunları atıcılık müsabakaları başladı

TARRAGONA,(DHA) 18'inci Akdeniz Oyunları dün oynanan müsabakalarla başlarken, atıcılık karşılaşmaları da bugün ile birlikte start aldı

24 Haziran 2018 00:05

TARRAGONA,(DHA)

18\'inci Akdeniz Oyunları dün oynanan müsabakalarla başlarken, atıcılık karşılaşmaları da bugün ile birlikte start aldı.
İspanya\'nın Tarragona kentinde düzenlenen 18\'inci Akdeniz Oyunları atıcılık müsabakaları 10 M Havalı Tabanca müsabakalarıyla başladı.
Erkekler kategorisinde yarışan ve finale katılmaya hak kazanan oyunculardan milli sporcu İsmail Keleş, 197.5 puanla 4\'üncü olurken, milli sporcu Yusuf Dikeç, 176.5 puanla müsabakayı 5\'inci sırada tamamladı.
Kadınlar kategorisinde yarışan Canan Türkoğlu ise finale çıkmaya hak kazanarak finalde atmış olduğu puanla müsabakayı 6\'ncı sırada noktaladı.

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