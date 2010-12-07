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Ekonomi

AKDENİZ ELEKTRİK İÇİN ÖDEME PEŞİN YAPILACAK ANKARA (A.A)

07 Aralık 2010 20:44

-AKDENİZ ELEKTRİK İÇİN ÖDEME PEŞİN YAPILACAK ANKARA (A.A) - 07.12.2010 - Park Holdingi A.Ş. Enerji İşleri Genel Müdürü Cevdet Özçevik İhale bedelini peşin ödeyeceklerini bildirdi. Özçevik Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş'nin nihai pazarlık görüşmelerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özçevik, ödemeye ilişkin soru üzerine, ihale bedelinin istenildiği gibi peşin ödeneceğini belirterek, şu anda sıkıntılarının olmadığını söyledi. Park Holding A.Ş'nin üretimdeki payının yüzde 4-5 civarında bulunduğunu, bunun daha da yükseleceğini kaydetti. Çeşitli yatırımlarının olduğunu ifade eden Özçevik, bu yatırımlar arasında hidroelektrik, rüzgar ve termik yatırımların bulunduğunu söyledi. Özçevik, yatırım planlarına ilişkin soru üzerine de TEDAŞ VE EPDK'nın belirlediği yatırımları yapmak zorunda olduklarını ayrıca kendilerinin de yatırımlarının olabileceğini ifade etti. Özçevik, şu anda ortaklık düşünmediklerini, finansmanla ilgili görüşmeleri yaptıklarını söyledi. Bugün gerçekleşen ihalelerde oluşan fiyatlara ilişkin soru üzerine de Özçevik, ''İhalelerdeki fiyatlarda çok yüksek olanlar var, orta halli gidenler var. Bizimki uygun ki aldık'' dedi.

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