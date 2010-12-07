-AKDENİZ ELEKTRİK İÇİN 1,165 MİLYAR DOLAR TEKLİF ANKARA (A.A) - 07.12.2010 - Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş'ye (TEDAŞ) bağlı Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş'nin özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi, 1 milyar 165 milyon dolar ile Park Holding A.Ş verdi. Özelleştirme İdaresi Başkan Vekili Ahmet Aksu'nun komisyon başkanlığında yapılan nihai pazarlık görüşmesinde ilk olarak kapalı elemesiz teklifler alındı. Elemesiz turda en yüksek teklif 500 milyon dolar oldu. Daha sonra elemeli yazılı turlara geçildi. Toplam 5 tur olarak gerçekleştirilen elemeli yazılı turların ilk turunda en yüksek teklif 1 milyar 7 milyon dolar oldu. Bu turda Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş. en düşük teklifi vererek elendi. İkinci elemeli turda Palmet Enerji A.Ş. elendi ve en yüksek tutar 1 milyar 27 milyon dolar oldu. Üçüncü elemeli turda ise Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş. elenirken, bu turda 1 milyar 57 milyon dolar en yüksek teklif gerçekleşti. Dördüncü eleme turunda da Elsan-Bereket-Karaçay Ortak Girişim Grubu elenirken, en yüksek tutar da 1 milyar 162 milyon dolara ulaştı. Beşinci elemeli turda ise Fernas İnşaat A.Ş. elendi ve daha sonra açık artırmaya geçildi. -AÇIK ARTIRMA- Açık artırmada başlangıç tutarı 1 milyar 163 milyon dolar, artırım aralığı ise 1 milyon dolar olarak belirlendi. İki tur olarak gerçekleşen açık artırmanın, ilk turunda Ayen Enerji A.Ş, MMEKA Elektrik Perakende Satış A.Ş, Yıldızlar SSS Holding A.Ş, Akfen enerji Dağıtım ve Ticaret A.Ş, Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş, Emkat ortak Girişim Grubu, Cengiz-Kolin-Limgaz Ortak Girişim Grubu, IC İçtaş inşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş-Eren Holding A.Ş. Ortak Girişim Grubu ihaleden çekildi. Bu turda en yüksek tutar ise 1 milyar 165 milyon dolar oldu. Açık artırmanın ikinci turunda Ayen Enerji A.Ş 'nin ihaleden çekilmesi üzerinde nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi 1 milyar 165 milyon dolar ile Park Holding A.Ş. vermiş oldu. -DAĞITIM SEKTÖRÜNDEKİ SON DURUM- Öte yandan, elektrik dağıtım piyasasında 9 özel elektrik dağıtım şirketi (Aydem, Başkent, Çamlıbel, Çoruh, Meram, Osmangazi, Sakarya ve Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. ile Kayseri ve Civarı T.A.Ş.) 38 ilde faaliyet gösteriyor ve piyasanın yüzde 39'unu oluşturuyor. Daha önce ihalesi tamamlanan Boğaziçi, Dicle, Fırat, Gediz, Trakya, Vangölü ve Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin devir işlemleri tamamlandığında, 16 özel elektrik dağıtım şirketi toplam 62 ilde faaliyette bulunacak ve özel sektörün payı yaklaşık yüzde 75'e ulaşacak. Bugün nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirilen Akdeniz, İstanbul Anadolu Yakası ve Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin ihale ve devir işlemleri tamamlandığında ise 19 özel elektrik dağıtım şirketi toplam 72 ilde faaliyette bulunacak ve özel sektörün payı yaklaşık yüzde 96'ya ulaşmış olacak. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin bugün gerçekleştirilen nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi veren MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin sektördeki payı, daha önce aldığı Boğaziçi ve Gediz Elektrik Dağıtım şirketleriyle birlikte yaklaşık yüzde 30'a ulaşacak. Söz konusu şirket aynı zamanda Başkent Doğalgaz A.Ş.'nin de sahibi bulunuyor. Böylece, bugün yapılan 3 elektrik dağıtım ihalesinde toplam 5 milyar 53 milyon dolar gelir elde edildi.