Akdeniz derbisine saatler kaldı...

T24 - 72 milyon nefesini tuttu bu akşam saat 21:00'de Ankara Arena'da oynanacak olan Türkiye-Yunanistan maçına kilitlendi.





Ülkemizde düzenlenen 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda finali hedefleyen milli takım grubunda oynadığı 2 maçta önce Fildişi Sahilleri'ni sonra da Rusya'yı yenmişti. Hedef bu akşam da Yunanistan'ı devirip 3'te 3 yapmak. Peki milli takım Yunanistan'ı nasıl yener? Basketbol dünyamızın iki ünlü ismi Ünal Özüak ve Çetin Yılmaz'a sorduk. Onlar da bu sorunun cevabını bizler için verdiler.









Ünal Özüak

Ankara’da deniz olmadığını biliyorum tabii ki ama kapılsınlar diye milli aslanlarımızı tahrik edeyim biraz...





Fotsis ve Schortsanitis’in cezalarını bu akşam oynayabilecekleri şekilde ayarladılar. Porto Riko maçında hakemler resmen kucakladı Yunan Milli Takımı’nı. Evimizde misafir gibiyiz. Hakem atamalarından başlayarak masa başlarını tutmuşlar. Federasyonun yanlış politikaları yüzünden önce Avrupa, şimdi de dünya basketbolunun masa başını ele geçirdi Yunanlılar.









Bayrağını alan gelsin







Vasilokoupulos bu Dünya Şampiyonası’nda FIBA Dünya Başkanı olacak. Ankara’da saha içi başarısıyla bu yükselişlerini pekiştirmelerine müsade etmeyelim, yoksa bir daha havalarından geçilmez. Bayrağını seven için Yunan maçlarının önemi büyüktür. Yenemedik uzun zamandır tam zamanıdır.





Gordion düğümünü çözmek tamamen Tanjevic’in elinde. Kılıcı vurup koparıp atacak. Hoca akıllı olur, üç kısa başlama gafletine düşerek oyunun momentumunu baştan karşı tarafa vermez, Rusya maçında oturttuğu alan savunmasını maçın asal savunması yaparsa devleşir bizimkiler.











4 uzun başlayalım





Bugün iki yeni katılımı, forma girmeye başlayan Diamantidis’iyle taş gibi sert savunması ve penetrasyona dayalı hücumuyla Yunanistan karşısında en büyük silahımız Zizis ve Spanoulis gibi Avrupa’nın en iyi ve isabetli atan kısalarını adam adama takip etmemektir.





Uzun takımdan korkmanın alemi yok... Bizimkiler de çok koşan devler. Üstelik bizde onlardan çok var. Maşallah Ömer Aşık, Semih, Kerem Gönlüm ve Oğuz çok formdalar. Son maçta gördük; Ersan üç numaradan üretti sayılarını. Biz dört uzun başlayalım, boy uyumsuzluğu ve sahanın iki tarafında ribaund Yunan’ın problemi olsun. Kırılma ve gerilim anlarında da çareyi Hidayet’e boş alan bırakmakta aramak lazım. ‘Transition/hızlı geçiş’ sonrası sabırlı ve içeriye yüklenerek akıllı hücum eden Türkiye bu akşam tarih yazar.







Çetin Yılmaz

Ankara’da Milli Takım için kritik viraj bu akşam. Grupta 2’de 2 yapan takımımız liderlik için çekiştiği Yunanistan ile bu akşam karşılaşırken, galibiyet için 6 önemli nokta maçın kaderini belli edecek. İşte zorlu maçın zafere taşıyacak maddeleri.





Bu maçın kilit noktası, tempolu oynayan Yunanistan’dan hızlı hücum sayıları yemememizdir diye düşünüyorum. Eğer fast-break savunmasını “transition defence”ı iyi yaparsak bu maça ciddi şekilde ortak oluruz.











Topu içeri indirmeliyiz







Yunanlıların hızlı hücum sayılarına izin vermediğimiz taktirde, Yunan takımı sete set hücum etmek zorunda kalacaktır. Bence kilit nokta da penetreye (geçmek) izin vermemek.







Buradan hareketle bire bir yapacağımız savunmada “yenilmemek”. Yarı saha savunmamızın en önemli sloganlarından olacaktır.







Hücum için topu Arjantin maçında olduğu gibi içeri indirdiğimiz zaman, büyük bir avantaj yakalayacağımızı düşünüyorum.









Tek tehlike rahatlamak







Bire bir hücumları çok etkili olan ve delici şut özellikleri olan Yunan kısalarına karşı, alan savunması Rusya maçında olduğu verimi vermeyebilir. Bu bir ihtimaldir. Ama bu savunmamız da zaman zaman denenmelidir.





Seyircimizin desteğinin, oyuncuların direnci ve hırsını, grup birinciliğini ele geçirme arzumuzu kamçılamış olarak gözlemlemekteyim. Bu nedenle Milli Takım’ın çizdiği görüntüyü çok pozitif ve ümit verici olarak görüyorum.







Bizi burada bekleyen tek tehlike de rahatlamaktır. Ama böyle bir negatif sinyali de oyuncularımız bize vermediği gibi tam tersi her gün artan iştahla savunmalarını yapıyorlar.







Savunmamız göz kamaştırıyor







Dünya Şampiyonası’nın ilk 2 günü sonunda Türkiye, en az sayı yiyen takım oldu (103). Sayı yeme konusunda 12 Dev Adamı Fransa (125) ve Sırbistan (126) takip etti. Takımımız bu başarısını skor üretmekte kullanamadı. Sayı atmada 13. sırada yer alıyor.







Türkler evinde kabarıyor





İspanyol spor basını, Dünya Basketbol Şampiyonası’nda ilk iki maçta aldığı galibiyetlerden dolayı A Milli Basketbol Takımı’na övgüler yağdırdı. “Türkiye, evindeki şampiyonada kabarıyor” başlığını atan AS gazetesi, “Türkler, birçok şüpheyi beraberinde getirerek Dünya Kupası’na kadar geldiler ama Fildişi Sahilleri’ne karşı alınan galibiyet, onların şampiyonaya doğru ayakla başlamasını sağladı ve zorlu rakibi Rusya’ya karşı aldığı galibiyetle kabardı” ifadelerini kullandı.







