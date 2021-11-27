Akdeniz derbisinde kazanan Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Antalya Stadyumunda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Antalyaspor, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, Akdeniz derbisinde karşı karşıya geldi. Keyifli karşılaşmada 3 puanı alan taraf 3-0'lık skorla Antalyaspor oldu.

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile Akdeniz derbisinde karşı karşıya geldi.

Ev sahibi mücadelenin ilk devresini 40. dakikada Bünyamin Balcı'nın attığı golle 1-0 önde tamamladı.

68'de bu kez Bünyamin'in asistinde Mukairu ile rakip fileleri sarsan Nuri Şahin'in öğrencileri, farkı 2'ye çıkardı.

Müsabakada son sözü 90. dakikada sahneye çıkan Sherel Floranus söyledi ve durumu 3-0'a getirdi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Akdeniz derbisinde kazanan 3-0'lık skorla Antalyaspor oldu.

Aytemiz Alanyaspor'da Tayfur Bingöl, 59 ve 65. dakikalarda gördüğü iki sarı kartın ardından takımını bir kişi eksik bıraktı.

Bu sonucun ardından puanını 18'e çıkaran Antalyaspor, maç fazlasıyla 11. sıraya yerleşti.

Antalya derbisinden eli boş ayrılan konuk Alanyaspor ise 24 puanla 4. sırada konumlandı.