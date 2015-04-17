Akdeniz depremlerle sallanıyor

Girit Adası açıklarında gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından birçok deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün Girit Adası açıklarında saat 21.07'de, 6.1 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurmasının ardından, bölgeden deprem verileri gelmeye devam ediyor.

Kandilli Rasathanesi'nin açıklamalarına göre, bölgede gerçekleşen depremler şu şekilde:

-Girit Adası açıklarında 21.14'te: 4,5

-Girit Adası açıklarında 21.21'de: 4

-Girit Adası'nda 21.23'te: 3,9

-Girit Adası açıklarında 21.30'da: 3,5

-Girit Adası açıklarında 21.50'de: 4,1

-Girit Adası'nda 21.52'de: 4,9

-Girit Adası açıklarında 22.02'de: 4.8