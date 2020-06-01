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Akdeniz'deki petrol arama başvurusu sonrası Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Yunanistan Dışişleri'ne çağrıldı

01 Haziran 2020 23:30

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Akdeniz'de ilave petrol arama ruhsat sahası başvurusunda bulunmasından sonra Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Yunan muhataplarına Türkiye'nin pozisyonunu anlatan Büyükelçi, Ankara'nın Akdeniz'deki faaliyetlerinin uluslararası hukuk sınırları içinde bulunduğunu ve yapılan diyalog çağrılarının Yunanistan tarafında cevap bulmadığını bildirdi.

Özügergin ayrıca Kıbrıs meselesi, sınırlandırmalar da dahil olmak üzere Doğu Akdeniz konuları, hidrokarbon arama ve çıkarma, Libya ve bir bütün olarak bölge hakkında Türkiye'nin tavrının bilindiğini ve bunların şeffaf olduğunu aktardı.

TPAO, Akdeniz'de Türk karasuları dışında sahip bulunduğu, pafta numaraları belirlenmiş ruhsat sahalarında yedi adet ilave petrol sahası için başvuruda bulunmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı 30 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

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