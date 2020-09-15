Akdeniz'de yeni Navtex; Yavuz sondaj gemisinin görev süresi uzatıldı

Türkiye yeni bir Navtex ilan ederek Doğu Akdeniz'de çalışma yapan Yavuz Sondaj Gemisinin görev süresinin 12 Ekim'e kadar uzatıldığını açıkladı.

Türkiye, bugün Yunanistan'ın Sakız Adası'nı Lozan Barış Antlaşmasını ihlal ederek silahlandırdığını ilan etmişti.

Öte yandan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin yaptığı son açıklamada "Deniz yetki alanları konusunda Türkiye ile en kısa sürede görüşmeye hazırız" demişti.

Türkiye bu gelişmelerin ardından yeni bir Navtex ilan ederek Doğu Akdeniz'de çalışma yapan Yavuz Sondaj Gemisinin görev süresinin 12 Ekim'e kadar uzatıldığını açıkladı.