Akdeniz'de son üç günde en az 100 sığınmacı hayatını kaybetti

T24 Dış Haberler

Akdeniz'de son 3 günde batan 4 teknede 100'den fazla sığınmacı hayatını kaybetti.

Bu kişilerin arasında dün Libya açıklarında batan teknede hayatını kaybeden 74 sığınmacı da bulunuyor. Birleşmiş Milletler sığınmacı ajansına (IOM) göre teknede 120 kişi bulunuyordu. Olaydan kurtulan 45 kişi sahil güvenlik ve balıkçılar tarafından karaya taşındı.

Bu kazadan kısa süre sonra Sınır Tanımayan Doktorlar, 20 sığınmacının ölümüne sebep olan bir başka tekneden kurtarılan 3 kadını tedaviye aldıklarını duyurdu.

Sınır Tanımayan Doktorlar'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yerel balıkçılar onları kurtarmış. Çok korkmuş ve şoke olmuş durumdaydılar. Sevdiklerinin denizin dalgaları arasında kaybolduğunu, gözlerinin önünde öldüklerini gördüler" ifadeleri yer aldı .

Çarşamba günü 100 kişiyi taşıyan aşırı dolu bir şişme bot yırtılıp sönmeye başladı. 6 sığınmacı hayatını kaybetti, aralarında 6 aylık bir bebek de vardı.

Akdeniz'i geçmeye çalışan sığınmacılara hizmet veren bağımsız acil durum hattı Alarm Phone'un sözcüsü, "Avrupa sınırlarında katliam var. Başka ne denebilir? Yıllardır radikal değişiklikler için çağrıda bulunduk ve hala insanlar ölüyor" dedi.

Resmi verilere göre orta Akdeniz'de 2020'de 575 kişi hayatını kaybetti. IOM, bu sayının aslında çok daha yüksek olduğuna inanıyor.