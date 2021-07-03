Akdeniz'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı: En az 43 kişi hayatını kaybetti

Akdeniz'de Tunus açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot alabora oldu. İlk belirlemelere göre; en az 43 kişi hayatını kaybetti.

Tunus Kızılay’ı, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 43 kişinin boğularak hayatını kaybettiğini, 84 kişinin ise kurtarıldığını açıkladı.

Eritreli, Mısırlı, Sudanlı ve Bangladeşli toplam 127 kişiden 84’ünün ise kurtarıldığı aktarıldı. Göçmenlerin Libya'nın kuzeybatı kıyısındaki Zuwara'dan yola çıktığı, rotalarının İtalya olduğu belirtildi.

Tunus Kızılayı Medenin Bölge Başkanı Selim Monci yaptığı açıklamada, “Eritreli bir kadın kazada çocuğunu kaybederken, kendisi kötü durumda olduğu için Zarzis'teki hastaneye kaldırıldı. Tunuslu denizciler tarafından diğer kurtarılan göçmenler Zarzis'teki limana getirildi” ifadelerini kullandı.

Tunus Kızılay’ı, kurtarılan göçmenlerin yiyecek ve içecek ihtiyacını karşılarken, Koronavirüs'ün yayılmaması için gerekli önemlerin de alındığı kaydedildi.