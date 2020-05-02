Akdeniz'de 6,4 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın verilerine göre, Akdeniz'de Girit Adası'nın güneyinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.6 kilometre derinliğinde kaydedildi.

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan ilk açıklamada, "Akdeniz'de, Girit Adası yakınlarında saat 15.51'de 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6.3 olarak duyurdu. Depremi Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi ise 6 büyüklüğünde olarak duyurdu.