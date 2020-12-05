Akdeniz'de 5,4 büyüklüğünde deprem: Antalya'da ve çevre illerde hissedildi

Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de 5,5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ise Antalya'nın Gazipaşa açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 5,2 olarak açıkladı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından büyüklüğü 5,2 olarak açıklanan deprem, Kandilli Rasathanesi tarafından ise 5,5 olarak ölçüldü.