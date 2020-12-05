Akdeniz'de 5,4 büyüklüğünde deprem: Antalya'da ve çevre illerde hissedildi

Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de 5,5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ise Antalya'nın Gazipaşa açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 5,2 olarak açıkladı.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından büyüklüğü 5,2 olarak açıklanan deprem, Kandilli Rasathanesi tarafından ise 5,5 olarak ölçüldü.
Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada "Henüz olumsuz bir şey duymadık" dedi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığını hatırlatarak "Vatandaşlar evlerinin önüne çıkmak isterlerse müsaade ediyoruz" duyurusunda bulundu.
AFAD'dan yapılan açıklamada da, "Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.