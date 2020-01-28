Akdeniz'de 5,4 büyüklüğünde deprem

AFAD ve Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 68,54 kilometre, Marmaris ilçesinin ise 142,11 kilometre açıklarında saat 18.38'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, yerin yaklaşık 25 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Saat 18.57'de ise 3,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken, ilk gelen bilgilere göre deprem sonrası herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.