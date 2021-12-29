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Akdeniz’de 5.3 büyüklüğünde deprem

29 Aralık 2021 08:28

Kandilli Rasathanesi, Akdeniz’de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 08.08’de Girit Adası açıklarında meydana gelen depremin derinliği 25 kilometre olarak ölçüldü.

 

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