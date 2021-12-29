\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Kandilli Rasathanesi, Akdeniz’de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.</p>\n<p class="p1">Saat 08.08’de Girit Adası açıklarında meydana gelen depremin derinliği 25 kilometre olarak ölçüldü.</p>\n<p class="p1"><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2021/12/1640755767390-ekran-resmi-2021-12-29-08.28" alt width="439" height="187" /><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2021/12/1640755795293-ekran-resmi-2021-12-29-08.29" alt width="434" height="288" /></p>\n<p class="p1"> </p>\n</body>\n</html>