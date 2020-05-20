\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 13.36'da gerçekleşen depremin derinliği 7.7 kilometre. </p>\n<p><img src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2020/05/1589972173043-ekran-resmi-2020-05-20-13.55" alt width="660" height="263" /></p>\n<p><img src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2020/05/1589972185010-ekran-resmi-2020-05-20-13.54" alt width="660" height="566" /></p>\n</body>\n</html>