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Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem 

20 Mayıs 2020 13:54

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 13.36'da gerçekleşen depremin derinliği 7.7 kilometre. 

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