Akdeniz daha çok can alabilir



Çoluk çocuk, kadın, erkek denize dayanıksız teknelere bindirilen sığınmacılar hayati tehlikeyi göze alarak Avrupa'nın yolunu tutuyorlar. Bu teknelerin hemen hepsi yolculuk sırasında kazaya uğruyor. Uluslararası Göç Teşkilatı'nın tahminlerine göre sadece bu yıl İtalya, Malta, İspanya ya da Yunanistan'a geçmek isterken Akdeniz'de boğulanların sayısı bin 850'yi geçiyor. Bremerhaven'deki Dünya Deniz Kurtarma Konferansı'nda kazazedelerin kurtarılması ve ölüm tehlikesiyle karşılaşmaktan alıkonmaları için nelerin yapılabileceği tartışıldı. Üç günlük konferansa 38 ülkeden 250'nin üzerinde deniz kurtarma mensubu katıldı.

Fas'taki deniz kurtarma örgütünün koordinatörü Muhammed Drissi DW'nin sorularını yanıtlarken, ülkesinin, kaçak yoldan Avrupa'ya gitmek isteyenlerin hareket noktalarından biri olduğunu ve sığınmacıların 16 kilometre mesafedeki Cebelitarık'a ya da Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalıştıklarını söyledi ve ekledi:

“Bundan on yıl öncesine kadar Kanarya Adaları'na on birlerce sığınmacı çıktı. Zamanla bu sayıyı Frontex'ten alınan bilgilere göre 275'e düşürebildik. Bunu koordinasyon ve üstün çabalarımız sayesinde başardık. Arama ve kurtarma çalışmalarında İspanya ile sıkı işbirliği yapıyoruz. Kazandığımız tecrübeleri diğer ülkelerle paylaşmak için buraya geldik.”

'Geçen yıldakinden daha fazla can kaybı olabilir'

İspanya'nın Moritanya ve Senegal ile yaptığı anlaşmalardan sonra bu ülkelerden sığınmacı sayısı azaldı ve göç yolları Akdeniz'in doğusuna kaydırıldı. Fas'tan bir sığınmacı teknesi ayrıldığında bu hemen İspanya'ya bildiriliyor. Yine de tüm iyileştirmelere rağmen bu rota üzerinde 18 kişi boğularak hayatını kaybetti. Yunanistan'a ulaşmak uğruna can verenlerin sayısı 30'u bulurken Akdeniz'in orta kesimlerinde 400 kilometreyi bulan tehlikeli yolculuk sırasında bin 800 çocuk, kadın ve erkek boğuldu. Bu nedenle arama ve kurtarma çalışmaları Libya ile İtalya arasındaki sularda yoğunlaştırıldı.

Yunan Deniz Kurtarma Dairesi Başkanı Konstantinos Mitragas Yunanistan'ın durumunun İtalya'dan farklı olmadığını belirterek mikrofonlarımıza şunları söyledi:

“Türkiye ile Yunan adaları arasındaki uzaklık dört, beş mili ancak bulur. Bu nedenle Ege Denizi sığınmacılar tarafından Akdeniz'e kıyasla daha güvenli bulunuyor. Ama Ege sularının fırtınalı ve dalgalı olduğunu bilmiyorlar. Yaz aylarında felaketzede sayısının artmasından endişe ediyoruz.”

Yunan deniz kurtarma dairesi başkanı Mitragas sığınmacıların kurtarılmasında ortaklarından yardım beklediklerini ve Norveç'in altı aylığına bölgeye bir kurtarma gemisi gönderecek olmasından memnuniyet duyduklarını ancak Avrupa'nın güneyindeki denizlerde insani felaketin önlenebilmesi için daha sıkı işbirliği ve yardımlaşmaya ihtiyaç olduğunu belirtti ve sözlerini şöyle tamamladı:

“Denizde hayat kurtarmanın da tehlikeli olduğu unutulmamalı. Kim olduğu ve nereden geldiği fark etmez. Hele bebek ve çocukların durumu bizi çok üzüyor. Suriye'deki iç savaş ve IŞİD'in ilerlemesi yüzünden sığınmacı sayısı daha da artacak. Bu nedenle ölü sayısının bu yıl daha da artmasından endişeliyiz.”