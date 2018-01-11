Akdeniz Bölgesi'nin ilk ragbi kursu Alanya'da

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)



ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde Akdeniz Bölgesi\'nde ilk defa Ragbi Antrenörlük Kursu düzenlendi. Kursun teknik derslerini tamamlayan kursiyerler sahaya inerek taktik eğitime başladı.

Dünyada en çok taraftarı olan üçüncü spor dalı olarak bilinen ve Türkiye\'de de son yıllarda popüler olmaya başlayan ragbi için Akdeniz Bölgesi\'nde ilk kez Ragbi Antrenörlük Kursu düzenlendi. Kursa eğitmen olarak gelen Türkiye Ragbi Kadın Milli Takım Antrenörü İraj Abdi gözetiminde, antrenör adayları saha eğitimine Alanya Milli Egemenlik Stadı\'nda çıktı. Antrenör adayları aldıkları teknik eğitimi uygulamalı olarak sahada yaptı.

\'İLK ANTRENÖRLERİ YETİŞTİRİYORUZ\'

Antrenör İraj Abdi, \"İran Milli Takım oyuncusuydum ve Türkiye\'de yaşıyorum. 7 yıldır da Türkiye Milli Takım kadınlar antrenörüyüm. Burada da Alanya birinci kademe yardımcı antrenör kursundayız. Türkiye Avrupa\'da 40\'ıncı sırada yer alıyor. Yeni yönetimle iyi çalışmalar yapılıyor. Yeni kurslarla, yeni emeklerle daha iyi olacağını umuyorum. Bu çalışmalar sonucunda da daha iyi dereceler elde edilecektir. Alanya\'da ilk ragbi antrenörlerini yetiştiriyoruz. Eğitimlerde ragbi kültürü temelini anlattık. Şimdi de taktik, antrenman bilgi ve kurallarını anlatıyoruz. Bunun sonucunda sınavlar yapıyoruz ve yeterli puan alanlar antrenörlük belgesi alacak\" dedi.

AMAÇ YAYGINLAŞTIRMAK

Türkiye Ragbi Federasyonu Temsilcisi ve Alanya Kurs Müdürü Nurcan Durak, ragbi sporunu Akdeniz Bölgesi\'nde yaymaya çalıştıklarını söyledi. Temsilci Durak, \"1\'inci kademe antrenörlük kursunu Alanya\'da açtık. Akdeniz Bölgesi\'nde antrenörlük eğitim sonucunda yeterli oyuncu yetiştirmek istiyoruz. Derslik eğitimimizi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi\'nde yaptık. Eğitimler sayesinde belki de Türkiye ve dünya ragbi sporuna kaliteli oyuncular yetiştirme fırsatımız olacak. Dünyada en çok seyircisi olan spor dallarından biri olan ragbinin Türkiye\'de de yaygınlaşması için elimizden geleni yapıyoruz\" diye konuştu.

Ragbi, 15\'er kişilik iki takımla bir devresi 40 dakika olmak üzere iki devre olarak oynanan, ileriye pas vermenin yasak olduğu, topu elle rakip kale çizgisinin arkasına taşımayı hedefleyen ve Amerikan futboluna benzerlik gösteren sert bir spordur.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Çalışmadan ve kursiyerlerden görüntüler

- İraj Abdi konuşması

- Nurcan Durak konuşması

HABER - KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)