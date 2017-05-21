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Akdeniz Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden Akdeniz Bölgesi için gök gürültülü ve kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu

21 Mayıs 2017 18:02

Meteorolojiden Akdeniz Bölgesi için gök gürültülü ve kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney ilçelerinde kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.

Pazartesi öğle saatlerinden itibaren Adana, Osmaniye, Hatay ile Mersin ve Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak ve kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Açıklamada, yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, rüzgar, hortum, ulaşımda aksama ve dolu yağışına karşı tedbirli davranılması istendi.

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