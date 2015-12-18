Akdeniz Belediye Başkanı Türk ve 53 kişi gözaltına alındı

Mersin’de Akdeniz Belediyesi eş Başkanı M.Fazıl Türk’ün de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Dicle Haber Ajansı’nın haberine göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından yapılan ev baskınlarında Akdeniz Belediye Eşbaşkanı M. Fazıl Türk, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Mersin Eşbaşkanı Mehmet Altuntaş, Aysel Sarıkaya, İsmail Aslan, Sevinç Fındık, Hüseyin Aydın, Mükerrem Poyraz, Fadıl Çıtıl, İbrahim Çakan, Erdal Ömürtaş, İbrahim Palamut, Fatma Kocapınar, Azad Arslan, Kemal Garipoğlu ve Sait Sarı gözaltına alındı. Gözaltına alınanların hangi gerekçeyle alındığı öğrenilemezken, gözaltı sayısının artacağı belirtildi.

Öte yandan Tarsus'ta da mahalleye, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyon yapıldı. Operasyonda evlerin kapıları kırılırken, kesin olmayan bilgilere göre 53 kişinin gözaltına alındığı iddia edildi. Gözaltına alınanların bazılarının ismi şöyle: Ramazan Aslan, Gökhan Fırat, Ömer Aslan, Star Aslan, Metin Aslan, Bayram Aslan, İsmail Temiz, Deniz Aykanat, Onur Temiz, Feryat Demir ve Cüneyt Demir.