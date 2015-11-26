Akdeniz Belediye Başkanı HDP'li Türk: Kaçmadım, görevdeyim!

Akdeniz Belediye Başkanı HDP'li M.Fazıl Türk, 'kaçtığı' iddialarına tepki göstererek, resmi izinli olarak il dışında olduğunu ve görevini sürdürdüğünü açıkladı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Mustafa Ercan’ın haberine göre, Mersin'de, PKK/KCK'nın ekonomik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınma kararı bulunduğu öne sürülen Akdeniz Belediye Başkanı HDP’li M. Fazıl Türk, resmi izinli olarak il dışında olduğunu ve görevini sürdürdüğünü açıkladı.

Geçen pazartesi günü düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, aralarında Belediye Başkanı HDP'li M. Fazıl Türk'ün de bulunduğu 2 kişinin arandığı belirtildi. Bu sabah makam odasında basın açıklaması yapan Başkan Türk, kaçmadığını operasyon düzenlendiğinde İstanbul’da bulunduğunu söyledi. Türk, gitmeden önce geçen cuma günü bir meclis üyesine vekalet verdiğini, izin belgesini de Akdeniz Kaymakamlığı'na göndererek şehirden ayrıldığını belirtti. Operasyonun pazartesi günü düzenlendiğini, bu nedenle kaçma diye bir durumun olmadığını dile getiren Türk, "Bazı basın yayın organların da 'Başkan kaçtı' diye haberler çıkmış. Biz hiçbir zaman kaçmayız. Kaçacak bir suç da işlemeyiz. Biz parti ve yerel yönetimler bu konuda en hassas olanlarız. Biz buradayız, bugün göreve başladım. Görevimin başındayım. Hiçbir yere kaçtığım yok" dedi.

Türk, bir süre makamda kaldıktan sonra HDP Mersin İl Eş Başkanı Selman Günbat, Akdeniz Belediyesi Eşbaşkanı Yüksel Mutlu, meclis üyeleri ve partililer ile birlikte savcıya ifade vermek için belediye karşısında bulunan adliyeye yaya olarak gitti.

Adliye binası önünde toplanan grup "Baskılar bizi yıldıramaz" diye slogan attı.