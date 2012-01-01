Akdeniz balıkları tehlike altında...

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Radikal gazetesinden Serkan Ocak'ın haberine göre; Doğayı Koruma Örgütü (IUCN) 519 balık türü hakkında araştırma yaptı ve ilk kez Akdeniz balıklarıyla ilgili kırmızı liste yayımladı. Cebelitarık Boğazı ile Marmara Denizi’ne kadar tüm Akdeniz’i içine alan araştırmanın sonunda türler yok olma tehlikesi yönünde altı sınıfa ayrıldı. İlk üç sınıf ‘Yok olmaya başlayan’ları kapsıyor. Bu sınıfta 43 tür yer alıyor. ‘Yok olma sınırına’ yaklaşansa 22 balık türü tespit edildi. 303 balık türünde tehlikenin henüz başlamadığı bilgisine yer verilen araştırmada 151 tür hakkındaysa bilgi elde edilemediği belirtiliyor.‘Nesli tükenme noktasında olan’ sınıf içinde 15 tür var. Ve bu 15 türden 14’ünü köpekbalıkları (dev köpekbalığı ve beyaz köpekbalığı vs.) ile vatoz türleri oluşturuyor. Yok olmaya başlayan son tür ‘Gobiidae’ türü olarak bilinen kayak balıkları. Yok olmaya başlayan balık türleri arasında Akdeniz ve Ege’de de sıkça rastlanan orfoz ve lahoz da yer alıyor.Adnan Menderes Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Murat Bilecenoğlu’nun da aralarında bulunduğu farklı ülkelerden 15 bilim adamı tarafından hazırlanan rapora göre, bu türlerin yok olmasının en büyük nedeni yüzde 31.2 oranla belirli bir hedef belirlenerek avlanılması ve kirlilik. Çalışmada, balık türlerinin korunması için tavsiyeler de sıralandı. Bunların başında da ‘koruma bölgeleri oluşturulması’, ‘siyasi kararların alınması’, ‘hassas türler için av yasağı getirilmesi’ ve ‘bölge ülkelerinin işbirliği içinde olması’ yer alıyor.