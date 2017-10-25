Akdeniz Badminton Şampiyonası, Ankara'da düzenlenecek

ANKARA, (DHA)

Türkiye Badminton Federasyonu\'nun ev sahipliği yapacağı, Akdeniz Takım ve Ferdi Badminton Şampiyonası, 27-28 Ekim 2017 tarihlerinde Ankara\'da bulunan Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Spor Merkezi\'nde gerçekleşecek.

Türkiye, Lübnan, Cezayir, Arnavutluk, Hırvatistan ve Yunanistan olmak üzere 6 ülkeden 38 sporcu, madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Badminton Federasyonu ve Akdeniz Ülkeleri Başkanı Murat Özmekik, şampiyonanın, Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi\'nde gerçekleşecek olmasından dolayı mutluluk duyduğunu dile getirerek, \'\'Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi\'nde ilk faaliyetimizi yapacağız. Eksikleri olmasına rağmen bu turnuvayı bir test turnuvası olarak değerlendiriyoruz\" dedi.