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AKDAMAR KİLİSESİ'NDE AYİN BAŞLADI VAN (A.A)

19 Eylül 2010 14:29

-AKDAMAR KİLİSESİ'NDE AYİN BAŞLADI VAN (A.A) - 19.09.2010 - 95 yıl aradan sonra ilk kez bir günlüğüne ibadete açılan Akdamar Kilisesi'nde ayin başladı. Hoparlörden verilen çan sesi ile kilise önünde toplanan din adamları, ayini başlatmak üzere kiliseye girdi. İç mekan darlığından dolayı sadece 50 protokol üyesi içeri alınabildi. Basın mensupları içeri alınmadı. Dışarıda bekleyen konuklar için kilisenin Güney ve Batı cephesine iki ayrı dev ekran kuruldu.  Ayini, Türkiye Ermenileri Patrikliği Ruhani Meclisi Patrik Genel Vekili Başpiskopos Aram Ateşyan yönetiyor. Ayine, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Eckart Cuntz, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Osman Murat Süslü, Van Belediye Başkanı Bekir Kaya, Gevaş Kaymakamı Yusuf Güni, Gevaş Belediye Başkanı Nazmi Sezer, Ermeni cemaati üyeleri ile Almanya, Fransa ve Avrupa'nın çeşitli ülkeleri ile ABD'den gelen devlet temsilcileri katılıyor.  Ayin dolayısıyla şimdiye kadar 3 bin 500 kişi adaya geldi. Yaklaşık 5 bin kişinin adaya gelmesi bekleniyor.  

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