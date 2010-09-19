-AKDAMAR ADASI'NDAKİ AYİN SONA ERDİ VAN (A.A) - 19.09.2010 - Akdamar Kilisesi'nde 95 yıl aradan sonra yapılan ilk ayin sona erdi. Akdamar Kilisesi'nde yapılan Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Vekili Aram Ateşyan'ın yönettiği ayin, kilise bahçesinde toplanan din adamlarının topluca kiliseye girmesiyle saat 11.00'da başladı. Kilisede yaklaşık 2 saat boyunca, koro eşliğinde ilahiler ve dualar okundu. İncil'den de bazı bölümlerin okunduğu ayinde, Ateşyan'ın konuşması sonrası dışarı çıkan din adamları, bir süre daha dua ve ilahi okumayı sürdürdü. Ayin, Ateşyan'ın da aralarında yer aldığı din adamları tarafından yapılan seramoni sonrası tamamlandı. Ayin sırasında, kilise bahçesine çıkan din adamları, ellerindeki lokma şeklindeki ekmek parçalarını, cemaate dağıttı. Bazı cemaat üyeleri, kilise bahçesindeki haç önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Bazı kişiler de kilisenin arka kısmında oluşturulan özel bölümde mum yakıp dua etti. Türkiye Ermeni Patrikliğinin daveti üzerine İstanbul'dan adaya gelen Maral dans grubu, ayin sonrasında gösteri sundu. Ayin sırasında, iç mekan darlığından dolayı kilise dışında bekleyen katılımcılar, ellerinde tuttukları ahşap haç sembolü ile dev ekrandan ayini izledi. Vali Münir Karaloğlu'nun da helikopterle yukarıdan ayini izlediği, güvenlik tedbirlerini incelediği bildirildi. Türkiye'deki Ermeni cemaati üyelerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı ayini, 148 yerli, 63 yabancı basın mensubu izledi. Ayinden sonra din adamları ve davetlilerle birlikte adadan ayrılan Ateşyan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışından çok telefon aldığını belirterek, şunları söyledi: ''Çok mükemmel bir ayin oldu. İlahiler okundu. Adada sadece Ermeniler yoktu. Yabancılar ve yerel halk da vardı. Halk da bizim mutluluğumuza ortak oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Sevgi, saygı ve teşekkürlerimizi iletiyorum. Bu imkanı sağlayan devlet yetkililerine de teşekkür ediyorum. İlgi muhteşemdi. Çok rahat ve uyum içinde, bir ayin gerçekleşti.''