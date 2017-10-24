Can EROK/VAN, (DHA) VAN\'ın Gevaş ilçesinde bulunan Van Gölü\'nünün ortasındaki Akdamar Adası yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Yılın ilk 9 ayında 109 bin 583 kişini ziyaret ettiği Akdamar Adası\'na ziyaretler her yıl artarak sürüyor. Üzerinde tarihi Akdamar Kilisesi\'nin de bulunduğu adayı geçen yıl 82 bin kişiyi ziyaret etmişti. Bu yıl adaya gelen turistlerin büyük çoğunluğunu İranlı turistler oluşturdu. Özellikle yaz aylarında Akdamar\'a gelen turistler bu anları bol bol fotoğraf, video çekerek ölümsüzleştiriyorlar.

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