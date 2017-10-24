T24 LogoT24 Logo
Gündem

Akdamar Adası yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor

    Can EROK/VAN, (DHA) VAN'ın Gevaş ilçesinde bulunan Van Gölü'nünün ortasındaki Akdamar Adası  yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor

24 Ekim 2017 13:57

 

 

Can EROK/VAN, (DHA) VAN\'ın Gevaş ilçesinde bulunan Van Gölü\'nünün ortasındaki Akdamar Adası  yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Yılın ilk 9 ayında 109 bin 583 kişini ziyaret ettiği Akdamar Adası\'na ziyaretler her yıl artarak sürüyor.  Üzerinde tarihi Akdamar Kilisesi\'nin de bulunduğu  adayı geçen yıl  82 bin kişiyi ziyaret etmişti.  Bu yıl adaya gelen turistlerin büyük çoğunluğunu İranlı turistler oluşturdu. Özellikle yaz aylarında Akdamar\'a gelen turistler bu anları bol bol fotoğraf, video çekerek  ölümsüzleştiriyorlar.

(FOTOĞRAF)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

EROKVAN DHA VANVan GölüAdasıAkdamar AdasıAkdamar KilisesiBuAkdamarFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24