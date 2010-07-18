-AKDAĞMADENİ'DE EL BOMBASI BULUNDU AKDAĞMADENİ (A.A) - 18.07.2010 - Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, patlamamış bir el bombası bulundu. Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Körük köyündeki harabe bir evde patlamamış bir el bombası buldu. Yozgat'tan gelen olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, bulunan patlayıcının savunma tipi el bombası olduğu, üzerindeki seri numarasının ise kazınmış olduğu belirlendi. El bombası, olay yeri inceleme ekiplerince muhafaza altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.