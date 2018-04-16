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Akdağ'ın zirvesine Atatürk büstü

Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde Akdağ İzcilik, Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (AKİDAK) üyeleri, 2 bin 447 metre yüksekliğindeki Akdağ'ın zirvesine Atatürk büstü yerleştirdi

16 Nisan 2018 18:39

Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA)- DENİZLİ\'nin Çivril ilçesinde Akdağ İzcilik, Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (AKİDAK) üyeleri, 2 bin 447 metre yüksekliğindeki Akdağ\'ın zirvesine Atatürk büstü yerleştirdi. AKİDAK Başkanı Erkan Atilla, Atatürk\'ü en yükseğe, hak ettiği yere koyduklarını söyledi.
Çivril ilçesindeki Akdağ İzcilik, Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Atatürk\'e saygıya dikkat çekmek için büstünü ilçede en yüksek noktaya dikti. Kulüp üyeleri, Denizli\'nin en yüksek ikinci dağı olan Akdağ\'a Atatürk büstünü yerleştirmek için dün tırmanış gezisi düzenledi. Dernek üyelerinin katıldığı tırmanış 4 saat sürdü. 2 bin 447 metre yüksekliğindeki Akdağ\'ın zirvesine ulaşan dernek üyeleri, önce beton blok inşa etti ardından da Atatürk\'ün büstünü yerleştirdi. AKİDAK Başkanı Erkan Atilla, \"Ege bölgesinin en yüksek ikinci dağı olan Akdağ\'ın zirvesine Atatürk büstünü diktik. Atatürk\'ü en yükseğe, hak ettiği yere koyduk\" dedi.

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