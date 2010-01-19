Akdağ'dan Prof. Gürsoy'a soru: Geriye giden ne var?

T24 - Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB), çağrısına uyan hekimler Meclis’te görüşülen ‘tam gün yasa tasarısı’nın geri çekilmesi talebiyle bu gün iş bırakma eylemi yapıyor. Milliyet gazetesi yazarı Fikret Bila, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile sağlık çalışanlarının bugün (19 Ocak 2010) yapacağı iş bırakma eylemi hakkında konuştu.





Bila'nın Milliyet gazetesinde bugün (19.01.2010) yayımlanan yazısı:



Akdağ’dan Gençay Hoca’ya soru: ‘Geriye giden ne var?’



Akdağ’ın görüşlerini yayımladıktan sonra doktorlardan çok sayıda mesaj aldım. Yasayı destekleyenlerin yanı sıra eleştirenler ve bazı soruları gündeme getirenler de vardı. Sağlık çalışanları, bugün Tam Gün Yasası’nı protesto amacıyla iş bırakma eylemi yapacaklar.

Doktorlardan gelen eleştiri ve soruları Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’a aktardım ve yanıtlarını aldım.





Gençay Hoca’ya soru



Akdağ, öncelikle bugün eyleme hazırlanan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy’a bir sorusu olacağını belirterek, şöyle dedi:



“Doktorlar eylem hazırlığı yapıyorlar. Bana göre bu eyleme çok az sayıda doktor katılacaktır. Katılanların çoğunun doktor olmadığı görülecektir. Ben Gençay Gürsoy Hocamızı da arayacağım. Şu soruyu soracağım; Hocam, bu düzenlemeler içinde muayenehanelerin kapatılması seçeneği dışında, doktorların haklarında geriye giden bir şey var mı? Lütfen elinizi vicdanınıza koyun ve söyleyin. Muayenehanelerin kapatılması seçeneğine gelince, eğer buna karşıysanız, bu TBB’nin on yıllardır savunduğu görüşlerle çelişmez mi? Doktorların mali hak ve olanaklarında geriye gidiş olmayacak, aksine, eskisine göre ilerleme olacak.”





‘Doktora değil, muayenehaneye karşıyım’



Akdağ, meslektaşlarına karşı bir tavır içinde olmasının söz konusu olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:



“Benim doktorlara karşı bir tutumum söz konusu olamaz. Meslektaşlarıma saygısızlığım da söz konusu olamaz. Ben doktorlara değil, hem kamuda çalışıp hem muayenehaneyi sürdürmeye karşıyım. Bu nedenle doktorların mali hak ve olanaklarını artırarak ya kamuda ya da muayenehanede çalışmaları seçeneğini getiriyoruz.”





Kurum doktorları



Akdağ, kurum doktoru olarak görev yapanların durumuyla ilgili şu bilgiyi verdi:

“Kurum doktorlarına da bu görevlerinin yanı sıra işyeri doktorluğu olanağı tanıyoruz. Böylece onları da tam gün kapsamına almış oluyoruz. Ayrıca kurum doktorlarını isterlerse Sağlık Bakanlığı hastanelerine de alıyoruz. Keza kurumlarda diş doktoru olarak hizmet verenlere de aynı olanağı sağlayacağız. Bir kayıpları olmayacak. İsteyen kurum doktoru hemen hastanelere geçebilir.”





Taşma sendromu



Akdağ, yeni sistemde, muayene edilmeyen hasta kalmayacağını savundu ve şu bilgiyi verdi:

“Şimdi korkunç hasta sayısından söz ediliyor. Bu yanlış bir kavram. Şöyle bir örnek vereyim: Bir kliniğe günde 150 hasta başvurmuş olsun. Klinik hizmeti veren doktorlar bu hastaların 90’ına bakıyor. Dileyelim iki de hocamız var. Bu hocalar da 5’er hastadan günde 10 hastaya bakıyor. Toplam 100 hastaya bakılıyor, 50’sine bakılamıyor. Ben buna taşma sendromu diyorum. Yeni sistemde 150 hastaya da bakılmış olacak ve taşma sendromu olmayacak.”





TBB’nin yanıtı



Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, dün bir açıklama yaparak Akdağ’ın Milliyet’te yer alan görüşlerine yanıt verdi. TBB de Akdağ’a şu soruları yöneltti:



“Sağlık Bakanı’na göre bu tasarıyla sağlıkçıların özlük haklarında ciddi iyileştirmeler olacak. Soruyoruz: Buna inanıyor musunuz? Buna inanan var mı? ‘Muayenehaneye bir uğra devri kapanıyor’ diyor Sayın Bakan. Sayın Bakan hekimlik hayatında muayenehane çalıştırmış mı? Ya da arkadaşları? Çalıştırdıysa nasıl çalıştırmış? Bizce Sayın Bakan, hastalara ‘bir muayenehaneye uğra’ dememiştir. Ama o gün olduğu gibi bugün de ve bu yasa çıkarsa yarın da daha da fazla oranda bu işi istismar edenler olmuştur, olacaktır. Çünkü Bakan’ın sistemi aynı sistemdir: Hastanın sırtından gelir elde etmek! Bıçak parasını bahane ederek fark ücreti adı altında getirdiğiniz ve her sene giderek artan paraya ne ad veriyorsunuz? Bıçak parası bahane, fark ücreti şahane, adı altında kurduğunuz düzeni nasıl açıklıyorsunuz?”





Kılıçdaroğlu’nun itirazları



CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin yasa tasarısına eleştirilerini şöyle özetledi:



“Doktorların aldığı ücretin tümü emekliliğe yansımıyor. Emekliliklerine kısmen yansıyacak aylıkların primleri doktora ödettiriliyor. İyileştirme, emekli ikramiyesine yansımıyor. Performans ağırlıklı çalışma nedeniyle üniversite hocalarının eğitime ayıracakları zamanı olumsuz etkileyecek. Kapatılacak muayenehanelerde tıbbi cihazlar ve çalışan personel ne olacak? Radyasyona tabi olarak çalışan personelin çalışma süreleri artırılıyor.”

