-AKDAĞ'DAN KILIÇDAROĞLU'NA DAVA ANKARA (A.A) - 05.05.2011 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ''Van'daki bir yolsuzluk dosyası soruşturmasını engellediğini'' iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Bakan Akdağ'ın avukatları Muammer Cemaloğlu ve Hasan Kaşıkara'nın açtığı davanın dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun 29 Nisan 2011'de bir televizyon programına konuk olduğu hatırlatıldı. Programda Kılıçdaroğlu'nun Recep Akdağ'ı haksız ve mesnetsiz olarak suçlayan beyanlarda bulunduğu kaydedilen dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun ''Akdağ'ın Van'daki bir yolsuzluk dosyası soruşturmasını engellediği'' yönünde ifadeler kullandığı belirtildi. Akdağ'ın bir gün sonra AK Parti Erzurum İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyerek ''hakkındaki haksız ve mesnetsiz ithamlarla ilgili açıklama yaptığı ve Kılıçdaroğlu'nu kendisinden özür dilemeye davet ettiği'' ifade edilen dilekçede, Akdağ'ın bu açıklamasına da yer verildi. Dilekçede, şunlar kaydedildi: ''Sayın Akdağ'ın yolsuzluk dosyası soruşturmasını engellemek için valiliğe yazı yazması kesinlikle söz konusu değildir. Aksine, Sayın Akdağ, davaya konu olayda gerekli soruşturma yetkilerini vererek, bilgi, belge ve müfettiş raporlarını yargı mercilerine intikal ettirerek bakan olarak üzerine düşen görevlerin tamamını yerine getirmiştir.'' Kılıçdaroğlu'nun buna karşın aynı iddialarını 1 Mayısta Boğazlıyan'da yaptığı mitingde de sürdürdüğü ifade edilen dilekçede, ''Kemal Kılıçdaroğlu, bu haksız ve mesnetsiz iddia ve ithamlarıyla eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını açıkça aşmıştır'' denildi. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 100 bin lira manevi tazminat talep edildi.