Akdağ'dan domuz giribi aşısı tartışmalarına yanıt!

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, domuz gribi (H1N1) aşısıyla ilgili süren tartışmaların bilimsel dayanağı bulunmadığını belirterek, “Aşı bir sigorta. Bu sigortaya sahip olmak sisteyenlere önerim çocuklarını aşılatmaları” dedi.



Birçok ülkede aşılamanın başladığını söyleyen Akdağ, “Okullarda velilerden onay alındıktan sonra, 9 yaşın altındakilere 2 doz, üstündekilere de tek doz halinde uygulanacak” dedi.



43 milyon doz



Türkiye’nin 39 milyon kişinin aşılanması için toplam 43 milyon doz aşıyı satın aldığını anlatan Akdağ, bunların AB’nin resmi kuruluşu olan İlaç Ajansı EMEA’dan ruhsatlı olduğunu söyledi. Akdağ, gebeler, sağlık çalışanları, 6 ay-24 ay arası bebekler, kritik alanlarda görevli kamu çalışanları, kolluk kuvvetleri, silahlı kuvvetler mensupları, kronik hastalığı bulunanlar ve hacı adaylarının risk grubuda yer aldığını ve “gönüllü” olmaları halinde ücretsiz aşılanacaklarını söyledi.



Yüzde 90’ı domuz gribi



Akdağ, 2 milyon kutu antiviral stokladıklarını, analizler için 3 laboratuvar daha açacaklarını ve 600 yeni yoğun bakım yatağını hizmete sokacaklarını hatırlattı.



Laboratuvar bulgularına göre grip vakalarının yüzde 90’ının domuz gribi olduğunu belirten Akdağ, “Gereken hallerde okullarda öğretime ara verilmesi, sosyal aktivitelerin iptal edilmesi, maske kullanımı gibi önlemler gündeme gelir” dedi.



İstanbul’da okullara ilaçlama tatili



İstanbul Valisi Muammer Güler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın da fırsat bilerek domuz gribine karşı dezenfekte çalışması yapılmak üzere, 30 Ekim Cuma günü kentteki tüm okulların tatil edildiğini açıkladı.



Yeni doğanda alarm



Sivas’ta, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin yeni doğan servisinde çalışan bir hemşirede ‘H1N1’ virisüne rastlandı. Hastanedeki bir hemşire ve bir temizlik işçisi ile yurdışından gelen mermer fabrikasında çalışan bir kişiye de domuz gribi ön tanısı konuldu.



Küresel salgın



Dünya Sağlık Örgütü (WHO), bu yıl başında ortaya çıkmasından bu yana domuz gribinden ölenlerin sayısının 5 bini bulduğunu açıkladı. Örgüt, çoğu Batı Yarıkürede olmak üzere 18 Ekim itibarıyla 4999 kişinin öldüğünü, hastalığın küresel bir salgına dönüştüğünü bildirdi.



Maskeli vaaz



Malatya’daki Şeker Camisi’nin imamı Celal Tilgen, cuma namazına gelenlere domuz gribine önlem olarak maske dağıttı. Uygulamadan memnun kalan cemaat, maskeleri takıp namazını öyle kıldı. ‘Şeker Hoca’ diye anılan Tilgen konuşmasının bir bölümünü domuz gribine ayırdı.