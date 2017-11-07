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Akdağ'daki yaban hayvanlarının sayımı yapılıyor

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR ile Denizli sınırlarındaki Akdağ bölgesinde, yaban hayvanlarının sayımına başlandı

07 Kasım 2017 16:26

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR ile Denizli sınırlarındaki Akdağ bölgesinde, yaban hayvanlarının sayımına başlandı. 10 gün sürecek sayımlar kapsamında kızıl geyik, yılkı atı, akbaba, yaban domuzu ve tilki türleri başta olmak üzere bölgedeki yaban hayvanlarının popülasyonu belirlenecek.
Afyonkarahisar ve Denizli sınırlarında bulunan Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası\'nda her iki ilde bulunan Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlükleri\'nin ortak çalışması kapsamında yaban hayvanlarının sayımına başlandı. 1500-1800 rakımlarda oluşturulan 16 ayrı gözlem noktasında teleskop ve dürbün yardımıyla uzman personel tarafından sayım işlemleri gerçekleştiriliyor. Sayımlar kapsamında, Akdağ\'da bulunan kızıl geyik, yılkı atı, akbaba, yaban domuzu ve tilki türleri başta olmak üzere bölgedeki yaban hayvanları sayılıyor. 3 gün önce başlayan sayımın 10 günde tamamlanması planlanıyor.
\'GEÇEN YIL, 114 KIZIL GEYİK TESPİT EDİLDİ\'
Doğa Koruma Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürü Hüseyin Bozoklu, Akdağ\'ın toplam 250 bin dekar yüz ölçümlü bir alan olduğunu belirterek, bu alanın 128 bin dekarının Sandıklı, 106 bin dekarının da Denizli\'nin Çivril ilçesi sınırlarında olduğunu söyledi. Akdağ\'da her yıl düzenli olarak yaban hayvanlarının sayımını gerçekleştirdiklerini kaydeden Bozoklu, \"Geçen yıl yapılan sayımda, 114 kızıl geyik varlığı tespit edildi. 3 gündür sayım yapılıyor, 20 civarında geyik sayımı gerçekleştirildi\" dedi.
Sayımın 10 gün süreceğini dile getiren Bozoklu, \"Sayımlar, Denizli Şube Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştiriliyor. Çalışmalar sonunda sayılar, netleşmiş olacak. Burada geyiklerin yanı sıra yılkı atı, akbaba, yaban domuzu ve tilki gibi yaban hayvanları var. 15 kişilik bir ekip, sabah gün doğumundan önce belirlenen noktalara gelerek, teleskop ve dürbünle gözlem yaparak, tespit edilen hayvanların sayımını gerçekleştiriyor. Yaklaşık 16 noktada, sayım yapılıyor\" diye konuştu.

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