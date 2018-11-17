T24 LogoT24 Logo
Gündem

Akdağ'da kartpostallık kar manzarası

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/LADİK(Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Ladik ilçesinde bulunan 1675 metre rakımlı Akdağ'a 3 gün önce yağan kar, seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu

17 Kasım 2018 16:01

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/LADİK(Samsun), (DHA) - SAMSUN\'un Ladik ilçesinde bulunan 1675 metre rakımlı Akdağ\'a 3 gün önce yağan kar, seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu. Akdağ beyaz örtüyle kaplanırken, vatandaşlar da mevsimin ilk karında keyif yapmak için bölgeye akın etti. Nesrin Gürel, kar yağdığını duyar duymaz Akdağ\'a geldiklerini belirterek, \"Eşim ve oğlumla geldik. İyi ki de gelmişiz çok güzel bir manzara var. Tablo gibi bir kar görüntüsü oluşmuş. Kasım ayında kar yağdığı için çok mutlu olduk\" dedi. Yağan kar, Akdağ Kış Sporları ve Kayak Merkezi’ndeki işletmecileri de sevindirdi. Merkezde 1675 metrelik kayak pisti ve 1300 metrelik telesiyej bulunuyor.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yaprak KOÇER Hüseyin KALAYLADİKSamsun DHALadikAkdağGürelTabloKasımAkdağ Kış SporlarıKayak Merkezindeki işletmecileriMerkezde 1675FOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24