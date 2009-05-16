Akdağ: Temas ettiği kişiler izleniyor

Sağlık Bakanı Recep Akdağ Türkiye'ye domuz giribi virüsü taşıyan turistin gelişin tespitinin artından açıklama yaptı Akdağ, "Turist gözetim altında. Turistle birlikte ailesinden 5 kişi kontrol altında. Uçakta temas ettiği kişiler izleniyor" dedi.Yolcular ve mürettebatla temas halinde olduklarını belirten Bakan Akdağ, "Turist ile aynı uçakta bulunanların yaşadıkları illerin valileri bilgilendirildi" diye konuştu.Bakan Akdağ:"Bizim Bakanlık olarak çalışmalarımız tamam. Mutfakta da çalışmalarımız tamam ve eksiksiz. Kurumların görevlilerini topladık bildirdik. İl Valilerini toplayıp yerelde duyarlılığın artması için gerekenleri yaptık. Bu yurt dışından giren vatandaşın temas ettiği kişileri Bakanlık olarak yakından takip etmemiz gerekiyor ki. Hastalığın yayılmasını kontrollü bir alanda tutalım. Şimdi kişinin ailesi dahil 5 kişi kontrol altında. Uçakta seyahat ettiği kişiler ve personeleni de izlemeye devam edeceğiz. Birey hakları ve hasta haklarına riayette hassas davranmalıyız.163 kişilik yolcu uçağından İstanbul'da kalan 96 kişi var.

ABD'den Irak'a gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelen ve domuz gribi tespit edilen kişinin kaldırıldığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik önlemlerini artırdık.'

Hastane bahçesi ve enfeksiyon hastalıkları bölümü girişinde sıkı tedbirler alındı. Enfeksiyon bölümüne girişi çıkışlar kontrol altına alınırken, domuz gribi teşhisi konan hastanın bulunduğu yerde bulunan görevliler koruyucu elbiseler giydi.

Polis ekipleri de, enfeksiyon hastalıkları bölümünün çevresine güvenlik şeridi çekti.



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