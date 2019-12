Akdağ: Kimseyi zorlayacak halimiz yok

T24 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, risk grubundakilerin domuz gribine karşı aşılanması konusunda bugüne kadar gösterdikleri gayreti sürdüreceklerini belirterek, ''Bu kadar gayretten sonra, 'Ben aşılanmam' ya da 'çocuğumu aşılatmam' diyenlere ne yapacağız? Artık insanların kendisi bilir yani. Kimseyi zorlayacak bir halimiz yok'' dedi.



''Aşı konusunda vatandaşlardaki kafa karışıklığını nasıl gidermeyi düşünüyorsunuz?'' sorusu üzerine Akdağ, konunun Türkiye'de yeterince tartışıldığını söyledi.



Bu konuda görevli Sağlık Bakanlığı kanalıyla hükümetin büyük bir başarı göstererek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için çok önemli olan aşıyı bir sigorta anlamında temin ettiğini kaydeden Akdağ, bu aşının da bilim kurullarının öngördüğü takvim içerisinde risk gruplarına uygulanmaya başlandığını hatırlattı.



Bu konuda sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada bir kafa karışıklığı oluştuğunu ifade eden Akdağ, bunda internetin de etkin rolü olduğunu söyledi.



Pandemi İzleme Kurulu'ndaki bilim adamlarının ortak görüşü ile aşı kararı verildiğine dikkati çeken Akdağ, ''Aşı, güvenli bir aşıdır. Bu hususta bilim çevrelerinin düşünceleri artık kesinleşmiş durumdadır. Ama her aşı, her ilaç, her biyolojik madde gibi bunun da yan etkileri var. Bu yan etkilerle hastalığı geçirmenin risklerini karşılaştırdığımızda hastalığı geçirmenin risklerinin kıyaslanamayacak kadar yüksek olduğunu görüyoruz'' diye konuştu.



Şimdiye kadar 300 bin üzerinde kişinin aşılandığını ve çok önemli bir yan etkinin görülmediğini vurgulayan Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Oysa Türkiye'de, şu ana kadar 80'e yaklaştı, hayatını kaybeden vatandaşımız var. Kamuoyu daha çok bu rakamı biliyor. Ama bunun arkasında hastanelere yatan, yoğun bakım gerektiren, solunum cihazına bağlanan çok sayıda vatandaşımız var. Sadece ölüm değil, gribe yakalandıktan sonra, gribi geçirdikten sonra buna bağlı olarak geçirilebilecek bir çok önemli hastalık var. Peki bu kadar gayretten sonra, gayrete de devam edeceğiz, 'Ben aşılanmam' ya da 'çocuğumu aşılatmam' diyenlere ne yapacağız? Artık insanların kendisi bilir yani. Kimseyi zorlayacak bir halimiz yok. Eğer Türk halkı kendisine verilen bu fırsatı kullanırsa kullanacaktır. Kullanmazsa da halkın tercihine saygı duyacağız. Mesele bundan ibarettir.''



Akdağ, ''Bundan sonra elimizden geleni yapacağız, ama kimseyi de zorla aşılayacak değiliz'' dedi.



''Sayın Başbakan'ın kafa karıştırdığını düşünüyor musunuz?'' sorusuna Akdağ, ''Hayır. Sürekli olarak bu konunun konuşulması siyasi amaçlara yöneliktir. Başbakanımız 'kendisinin risk grubunda olmadığını, bunun için aşı yapılmayacağını ama hükümetin bu aşıyı vatandaşın hizmetine sunduğunu, üstelik ücretsiz olarak sunduğunu, kimseyi de buna mecbur etmediğini' ifade etmiştir. Bunlar çok açık ifadelerdir. Buna rağmen bu konunun sürekli gündemde tutulmasını ben iyi niyetle bağdaştırmıyorum'' yanıtını verdi.



''Sayın Başbakan'ın şeker hastası olduğu söyleniyor. Şeker hastaları risk grubunda değil mi?'' sorusu üzerine de Akdağ, ''Ben zannediyorum biraz önceki soruyla söylemek istediğimi yeterince söyledim arkadaşlar'' diye konuştu.