Akdağ: Kimsenin midesi sürekli dolu olmaz

T24 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 2.5 aylık Kübra bebeğin otopsi raporunda açlıktan öldüğüne yönelik bulgu olmadığını söyledi. Bebeğin hastalıktan öldüğünü savunan Akdağ, “İnsan midesi sürekli olarak dolu olmaz” dedi.







Sağlık Bakanı Akdağ, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir ile birlikte Samsun Valisi Hüseyin Aksoy'u, ardından da Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ı ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Akdağ, Samsun'daki 2.5 aylık Kübra bebeğin ölümünün CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tarafından ''istismar'' edildiğini savundu.

Bakan Recep Akdağ, konuya ilişkin asıl otopsi raporunun henüz açıklanmadığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Neye dayanarak istismarını yaptı. Çok açık söylüyorum, cehaletine dayanarak istismarını yaptı. Bu bebeğimizin açlıktan öldüğünü söyledi. Neye dayandırıyorlar? Yavrumuzun otopsi bulgusunda midesinin boş olduğuna.







Ben çocuk hastalıkları ve sağlığı profesörüyüm. Sayın Haluk Koç da hekim. Herhalde o da özellikle anne sütü ile beslenen bir çocuğun midesinin beslendikten 1 ile 3 saat içinde boşaldığını bilir. Hiçbir çocuğun hatta hiçbir insanın midesi sürekli olarak dolu olmaz. Beslenirsiniz, beslendikten bir müddet sonra mide boşalır.

Yavrumuzun durumu ne idi ne değildi, adli tıp raporunun kesinleşmesinden sonra ortaya çıkacak. Ama şunu biliyoruz, bu yavrumuzun bir kardeşi kistik fibroziz bir hastalıktan hayatını kaybetmiş. Bu pankreasla ilgili bir hastalıktır. Bir çocuğun beslenmesini bozar.

Sayın Kılıçdaroğlu, bunu her zaman yapıyor. Eline belge diye aldığı, önü yok, arkası yok, bilgisi yok, uzmanlığı yok, çıkıp meydanlarda vatandaşa bunları sunabiliyor.''



